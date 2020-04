Une ancienne employée de la Maison-Blanche a confié à un magazine américain que Donald Trump en famille, n’est pas le même que celui qu’on voit dans la presse. En effet, dans la parution du mardi 21 avril 2020 de ce magazine, l’ex-responsable du ménage à la Maison Blanche de 2007 à 2018, Jenny Botero, a fait savoir que le président des Etats-Unis n’était plus le même une fois à l’abri des regards. Ayant côtoyé le couple présidentiel pendant environ deux ans, l’ancienne cheffe du département de l’entretien ménager de la résidence présidentielle a indiqué que les quartiers privés profiteraient d’une « relative tranquillité domestique ». A en croire Jenny Botero, il est très intéressant de voir comment ses petits-enfants l’adorent.

Donald Trump, une personne authentique

« C’était très intéressant de voir comment ses petits-enfants interagissent avec lui. Ils l’adorent. Je les voyais s’asseoir sur ses genoux dans la salle à manger familiale. » a-t-elle déclaré. L’ancienne employée fait aussi remarquer que Donald Trump est quelqu’un d’« étonnamment gentil ». Selon Jenny Botero, le successeur de Barack Obama était très authentique et très aimable, pendant qu’elle travaillait encore à la Maison-Blanche.« Il n’est pas le même derrière ces portes fermées. Je pense qu’il veut que les gens le prennent pour un dur à cuire » a-t-elle ajouté. Au cours de cette enquête, la journaliste qui a recueilli ses propos a découvert que d’autres employés de la Maison-Blanche partageaient également cette même opinion de Donald Trump.

Il est aisé de travailler pour les personnes similaires au couple Trump

Parmi ces derniers, figure Joel Jensen, qui s’occupait de faire les courses de la famille pendant plus d’une trentaine d’années et Brian Rock, ingénieur en chef de 1988 à 2017. Pour eux, il est aisé de travailler pour des personnes comme le couple Trump. Notons que Donald Trump n’a pas toujours bénéficié d’une agréable image. Au début de cette année, dans le livre The Fixers, écrit par deux journalistes lauréats du prix Pullitzer, le locataire de la Maison-Blanche aurait eu des relations avec une maîtresse sur le lit de son épouse Melania.