L’artiste canadien Drake fait encore des étincelles sur la toile. Son single à succès “Toosie Slide” sur Tik Tok, « une application mobile de partage de vidéo et de réseautage social » lancée en septembre 2016 ; fait feu de tout bois en enregistrant un nouveau record. Après être devenu le premier artiste masculin à avoir eu à ses débuts trois entrées n ° 1 au le Billboard Hot 100, Drake entrait désormais dans les annales de Tik Tok, faisant de lui l’artiste le plus ‘’tendance’’ du moment. De nombreux utilisateurs de l’application dans le monde entier créant et publiant leurs propres vidéos sur le titre.

Plus d’un milliard de vues

Le hashtag ‘’#ToosieSlide’’ aurait atteint selon la plateforme près de trois milliard de vues avec 1 milliard de vues en seulement deux jours sur l’application de réseautage social, battant le record détenu auparavant par la sulfureuse Kylie Jenner. « Toosie Slide » était sorti le 3 avril et avait aussitôt fait ses débuts au numéro un du classement Billboard hot 100, obtenant à Drake son septième ‘’numéro 1’’ au prestigieux classement. Dans la vidéo de la chanson, on peut voir Drake en quarantaine, pandémie de coronavirus oblige, portant masque et paire de gants pour sensibiliser surtout sur les précautions de sécurité prises à l’échelle mondiale pour freiner la propagation du virus.

Mais ce qui aurait réellement fait le succès du single ce serait la danse du titre chorégraphiée par la célèbre danseuse et influenceuse d’Atlanta ‘’Toosie’’. Ce serait elle qui aurait inspiré le titre du single. La danseuse tout en créant une danse personnalisée pour le single depuis le manoir de Drake à Toronto, avait aussitôt lancé sur la toile un ‘’Challenge’’. Demandant à des milliers de confinés de par le monde de produire et de publier leurs propres vidéos de chorégraphies sur le titre. Le succès avait été immédiat, 1 milliards de vues en deux jours avec des milliers de reprises vidéos. De nombreuses célébrités avaient pris part au ‘’Challenge’’, parmi lesquelles, Justin Bieber, Ciara, Chance the Rapper ou encore le joueur de NBA LeBron James.