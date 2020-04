L’Université de Liège en Belgique a remis ce lundi 13 avril 2020, date commémorant le bicentenaire de l’université, l’insigne de docteur honoris causa à l’écrivain-activiste sénégalaise Fatou Diom. Cette dernière est récompensée avec deux autres personnes, il s’agit de Bernard Serin, président et administrateur délégué de Cockerill Maintenance & Ingénierie (CMI), et de Rolf Tarrach, président de l’EUA (Association Européenne des Universités) depuis avril 2015.

Une activiste pour la cause du continent

“Ces personnalités incarnent respectivement l’ouverture à l’innovation et à l’esprit d’entreprendre, l’engagement intellectuel et la citoyenneté ainsi que les attentes multiples à l’égard des universités dans le développement territorial” a déclaré Albert Corhay, le recteur de l’université lors de la cérémonie de remise des insignes. Présent dans 20 pays, le groupe de Bernard Serin, CMI, emploie 4.600 personnes avec un chiffre d’affaires de 1,2 milliards d’euros. Rolf Tarrach a été pour sa part recteur de l’Université du Luxembourg pendant une période de dix ans.

Auteur de plusieurs romans (“Inassouvies nos vies” en 2008, “Impossible de grandir” en 2013 ou encore “Marianne porte plainte” en 2017), Fatou Diom est également connue pour ses positions sur les questions relatives aux difficultés de l’Afrique et à l’immigration clandestine. L’activiste a fait plusieurs sorties pour dénoncer les politiques internationales sur plusieurs sujets sensibles, notamment lors du décès en 2015 de près de 800 immigrés en Méditerranée alors qu’ils tentaient de joindre les côtes italiennes à bord d’une embarcation. Dans son dernier livre, “Les Veilleurs de Sangomar”, elle mêle le monde des être surnaturels à la vie d’une veuve, Coumba, pour parler de la plus grande tragédie maritime connue au Sénégal: le naufrage du Joola avec plus de 1800 morts.