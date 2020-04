Les mesures de déconfinement annoncées par le président français Emmanuel Macron ont été l’objet de vives critiques ce vendredi sur la chaîne de télévision TF1. Lors du journal de la mi-journée, Jacques Legros et Jean-Pierre Pernaut n’ont pas pris par quatre chemins pour titiller le chef de l’État à travers sa décision de lever les mesures de confinement le 11 mai prochain. Jacques Legros qui présentait le journal de 13h à très tôt dans son introduction fait cas du ”flou” qui subsiste autour de cette décision. Ceci intervient quelques jours après les explications du ministre de l’intérieur, Christophe Castaner, par rapport à la stratégie de déco finement que la France veut adopter.

” On a du mal à comprendre tout ça “

Jacques Legros, présentateur du JT avant de donner la parole à Jean-Pierre Pernaut a émis quelques réserves en ce qui concerne les mesures de déconfinement annoncé par le gouvernement de Macron. Il estime qu’au fur et à mesure que les jours passes, la France se rapproche du 11 mai qui jusque-là n’a pas l’objet d’une bonne réflexion pour permettre aux Français de sortir de la crise. À sa suite ( à la fin du journal), Jean-Pierre Pernaut, tout en appréciant la l’annonce de Macron a expliqué que pour sa toute première sortie qu’il a été surpris de voir des français dans les rues sans aucun respect des mesures barrières.

” Tout cela parait incohérent, comme les masques interdits en pharmacie ” à indiqué le journaliste. Face à cette situation, Pernaut ne voit pas un déconfinement propice pour la France comme le pense le chef de l’État et sa troupe. Faisant allusion aux diverses déclarations des ministres du gouvernement rapport au déconfinement, il estime que Macron n’a pas eu une idée réelle de la politique de déconfinement à adopter. On nous informe d’un “déconfinement par région, le lendemain ce n’est plus par région” s’indigne-t-il. Il affirme qu’on a du mal à comprendre que certains lieux seront bientôt ouverts tandis que d’autres non. Il poursuit sa comparaison : “Comme les cantines bientôt ouvertes mais les restaurants toujours fermés”. Il conclut en disant que ” tous ça donne le tournis “.