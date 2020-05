En Europe, des hommes habillés en livreurs de pizzas livrent de la drogue. L’information a été donnée ce jeudi 30 avril 2020, au cours d’une alerte lancée par l’organisation internationale de police criminelle (Interpol), sur cette nouvelle manière de faire des trafiquants. Ceux-ci utilisent également des services de livraisons à domicile de denrées alimentaires, afin de transporter des armes ou de la drogue, dans les pays ayant opté pour le confinement, afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

7 individus arrêtés en Espagne

Dans un communiqué de l’organisation ayant son siège à Lyon, en France, les forces de l’ordre espagnoles ont arrêté au début du mois d’avril à Valence et à Alicante, 7 individus habillés en livreurs qui livraient dans les maisons de la marijuana et de la cocaïne. Cela se faisait en voiture, à vélo ou à moto. Selon Interpol, certaines de ces drogues étaient dissimulées dans des faux sacs de livraison à domicile. L’organisation a tiré la sonnette d’alarme pour informer ses 194 pays membres, concernant ce nouveau mode opératoire des narcotrafiquants. Le directeur des services de police d’Interpol, Steven Kavanagh a fait remarquer que «les criminels continuent de s’adapter à un monde bouleversé par la pandémie de COVID-19».

8 kilos de cocaïnes saisis en Irlande

Il n’a pas manqué d’insister sur l’importance de tenir en alerte les forces de l’ordre du monde entier, en ce qui concerne ces nouveaux circuits de trafic. Notons qu’un mode opératoire similaire a été constaté par la police, dans différents pays à savoir : la Malaisie, le Royaume-Uni et l’Irlande. Dans ces pays, la police a fait état de faux livreurs à domicile, qui transportaient de l’ecstasy, de la marijuana, de la Kétamine et de la cocaïne. En Irlande, les forces de l’ordre ont fait la découverte de deux armes cachées dans des cartons à Pizza et huit kilogrammes de cocaïne.