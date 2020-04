L’Italie, l’Espagne et la France sont actuellement les trois pays les plus affectés par la crise sanitaire du coronavirus. La France ne manque pas d’accentuer chaque jour ses mesures et interventions pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus. Pour mener rapidement les interventions au niveau des sapeurs-pompiers, le gouvernement d’Emmanuel Macron a lancé l’opération de Résilience. Cette opération reçoit depuis mercredi dernier l’accompagnement des militaires. Ils intervenaient dans le transport des malades vers des hôpitaux moins surchargés. Mais ce vendredi, des militaires provenant de l’Île-de-France sont venus appuyer les sapeurs-pompiers pour les interventions chez les cas malades du coronavirus.

“Dès aujourd’hui, ils sont opérationnels avec nous sur le terrain”

Ils sont tous des habitués des champs de conflits pour les ripostes de guerre. Mais les voilà désormais sollicités et mobilisés sur un terrain de crise sanitaire. Les militaires sont appelés en France pour prêter main-forte aux sapeurs-pompiers à Saint-Denis. Deux (02) sont déployés en Seine-Saint-Denis, un département qui constitue l’un des foyers de la pandémie du Covid-19 à Paris. Vingt-cinq (25 ) autres sont déployés dans les casernes de Paris. ” Ils n’ont pas exactement la même expérience, mais on à pu compléter leur formation ” a indiqué Pierre, le capitaine des pompiers. Les deux corps se sont auparavant entraînés pour travailler ensemble et selon le capitaine, “dès aujourd’hui, ils sont opérationnels (…) sur le terrain “.

Dans la lutte contre le coronavirus, les sapeurs-pompiers font face chaque jour à près de 400 interventions. Tout en exprimant sa joie face aux renforts des militaires, le capitaine des pompiers pense que ceux- ci sont capables d’assurer leur mission. ” Nous sommes heureux de voir arriver des bras supplémentaires (…) nous renforcer dans les véhicules de secours à victimes” a-t-il affirmé, sans oublier de préciser que” ces militaires sont aussi qualifiés (…) . Ils ont exactement la même fonction ” que la nôtre. L’armée appelée en renfort doit faire au moins deux semaines d’intervention.