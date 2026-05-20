Afrique : Rabiu consolide sa place de deuxième fortune du continent avec 19,7 milliards $

Le milliardaire nigérian Abdulsamad Rabiu, fondateur du conglomérat BUA Group, dispose désormais d’une fortune estimée à 19,7 milliards de dollars, selon le Bloomberg Billionaires Index consulté en mai 2026. Cette valorisation lui permet de conserver la deuxième place des plus grandes fortunes d’Afrique, derrière son compatriote Aliko Dangote.

Avec ce niveau de patrimoine, l’homme d’affaires se rapproche du seuil symbolique des 20 milliards de dollars. D’après les données de Bloomberg, sa richesse a progressé de 9,53 milliards de dollars depuis le début de l’année, soit l’une des plus fortes hausses enregistrées parmi les grandes fortunes du continent.

Une progression portée par BUA Foods et BUA Cement

La hausse de la fortune d’Abdulsamad Rabiu est principalement liée à l’évolution des actions de ses principales entreprises cotées à la Nigerian Exchange. BUA Foods, active dans l’agroalimentaire, a publié ces derniers mois des résultats marqués par une amélioration de ses bénéfices, de ses marges et de la rémunération versée aux actionnaires.

BUA Cement, autre pilier du groupe, bénéficie également d’une forte demande sur le marché nigérian et dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest. L’appréciation boursière de ces deux sociétés a directement renforcé la valeur des participations détenues par leur fondateur.

Johann Rupert dépassé au classement Bloomberg

En mai 2026, Abdulsamad Rabiu a dépassé le milliardaire sud-africain Johann Rupert dans le classement établi par Bloomberg, devenant ainsi la deuxième personne la plus riche du continent africain. Ce repositionnement place désormais deux entrepreneurs nigérians aux deux premiers rangs de l’indice. Aliko Dangote reste largement en tête avec une fortune estimée à 36,7 milliards de dollars, soutenue notamment par les activités de la Dangote Refinery.

Un seuil historique en ligne de mire

Si la progression actuelle se poursuit, Abdulsamad Rabiu pourrait devenir le deuxième Africain à franchir la barre des 20 milliards de dollars selon l’indice Bloomberg. Cet indicateur est mis à jour quotidiennement en fonction des fluctuations des marchés financiers, ce qui signifie que le classement et les montants peuvent évoluer au fil des séances boursières.