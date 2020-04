Le ministre Français de l’Économie, Bruno Le Maire, semble être pessimiste. En effet, les conséquences économiques liées à la grave crise du coronavirus qui touche actuellement la France, mais également le reste du monde, s’annoncent terribles. Pire encore, il se pourrait que l’hexagone connaisse sa pire période de récession depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Auditionné au Sénat dans le cadre d’une enquête menée par la commission des Affaires économiques, Bruno Le Maire a été très clair. Rappelant que la pire période traversée par l’économie française date de 2009, lorsque la croissance a chuté de -2.2% suite à la crise économique de 2008, ce dernier a affirmé que la situation pourrait être encore plus mauvaise cette année, des suites des conséquences liées au covid-19.

Brune Le Maire craint une terrible récession

En effet, si les entreprises françaises sont fermées, celles qui sont ouvertes fonctionnent a minima, une grande partie des entreprises implantées à l’étranger étant fermées. Résultat, il est impossible de mener quelconque opération commerciale. Reste maintenant à savoir jusqu’où la récession pourrait aller. Selon les chiffres de l’Insee, un mois de confinement total coûte 3 points à l’économie française, les productions et la consommation étant en chute. Deux mois de confinement coûteraient près de 6 points de PIB, une situation absolument terrible pour la stabilité de l’économie nationale.

La crise de 2008, effacée par celle de 2020 ?

Visiblement soucieux, Bruno Le Maire a ainsi affirmé que l’ampleur du choc économique serait terrible pour la France et l’économie mondiale, de manière générale. Le secteur du tourisme par exemple, est l’un des principaux perdants de cette crise, réservations et activités étant annulées ou décommandées. Les secteurs de l’immobilier et bâtiment sont eux aussi forcément impactés par cette crise, les chantiers et les achats de biens et autres actifs étant au ralenti.