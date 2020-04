Soulef A., femme du djihadiste Peter Cherif, a passé près de six ans à vivre dans les déserts yéménites, au contact du groupe terroriste d’Al-Qaïda au Yémen. Intercepté avec ses deux enfants du côté de Djibouti, au cours de l’hiver 2018, le couple a été transféré en France avant d’être jugé puis placé en détention.

Après une année de prison, la femme de ce proche des frères Kouachi, terroristes ayant organisé l’attaque de Charlie Hebdo, a été libérée pour raisons médicales. Incarcérée à Fleury-Mérogis, cette dernière était notamment mise en examen pour des faits d’« association de malfaiteurs terroriste criminelle » et de « financement du terrorisme ». Une libération surprise, puisque la cour d’appel de Paris va directement à l’encontre des demandes du parquet de Paris et du parquet général, qui eux, préconisaient l’incarcération.

Une libération qui pose question

Gravement malade, la jeune femme a été placée dans un endroit dont l’adresse est gardée secrète. Sa remise en liberté reste couplée à un contrôle strict puisqu’elle devra pointer de manière hebdomadaire au commissariat le plus proche. Hospitalisée à diverses reprises, Soulef A. semble également bénéficier du contexte actuel, particulièrement tendu. Face à ses pathologies et le fait qu’elle présente des comorbidités favorisant l’arrivée et le développement de formes graves du covid-19, la justice a donc décidé d’opter pour la sécurité même si le nouveau coronavirus n’a pas été évoqué dans le rendu.

Un parcours connu, un rôle obscur

Outre cet état de santé, les conseils de Soulef A. ont rappelé que l’enquête en cours n’avançait pas et que personne n’était en mesure de présenter des résultats probants. À ce jour, seul son parcours reste bien connu. Née à Marseille, Soulef A. s’est rendue au Yémen dès l’automne 2012, avant d’y rester jusqu’en 2018. Peter Cherif lui, est soupçonné d’avoir tenu un rôle très important au sein d’Al-Qaïda au Yémen, celui de geôlier d’otages français, principalement. Le rôle de sa femme lui, reste obscur.