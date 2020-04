Les pirates continuent de frapper en cette période de pandémie. Selon les informations relayées par les médias français, les systèmes informatiques du Conseil Départemental de l’Isère ont été attaqués. Il s’agirait d’une importante cyber-attaque venue de Russie et de Chine. La situation se serait produite en début de semaine plus précisément entre le lundi et le mardi. Cette structure serait tout de même habituée des cyber-attaques.

Mais celle-ci serait bien différente. Selon Damien Michallet, vice-président en charge de l’aménagement numérique et des systèmes d’information, cette attaque serait d’une une « intensité inhabituelle ». Les hackers avaient comme objectif de saturer les bandes passantes des systèmes pour les paralyser. La riposte aura tout de même été rapide face à cette attaque. Les services chargés de superviser ce type d’action ont promptement opposé une farouche résistance à l’attaque.

Ils profitent du système de télétravail

Malgré la forte paralysie dont ont été victime le système informatique tout serait finalement rentré dans l’ordre. Les pirates ont profité du système de télétravail mis sur pied en cette période de confinement pour poser leur acte. Ce fut une occasion pour l’élu de lancer un appel à la vigilance à l’endroit des collectivités territoriales et également aux entreprises qui ont recours au télétravail.

Rappelons qu’avant cette situation, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, la structure chargée de la gestion de 39 hôpitaux publics en Île-de-France avait également été attaquée. L’objectif était également de paralyser la structure dont l’implication dans la lutte contre la pandémie du coronavirus n’est plus à démontrer. Mais ces pirates n’auront pas eu gain de causes. Le prestataire de l’AP-HP se serait chargé de faire face à l’attaque.