Meta introduit des formules payantes sur WhatsApp, Facebook et Instagram

Le groupe américain Meta a commencé, depuis le 27 mai, le déploiement de nouvelles formules payantes sur ses principales applications sociales. WhatsApp, Facebook et Instagram proposent désormais des abonnements optionnels baptisés « Plus », donnant accès à des fonctionnalités supplémentaires. Les versions gratuites restent maintenues et continuent de fonctionner sans modification majeure.

Selon les informations communiquées par Meta Platforms, cette évolution s’inscrit dans une stratégie visant à diversifier les revenus du groupe, historiquement dominés par la publicité. L’entreprise indique également que ces offres sont indépendantes les unes des autres, sans passerelles entre elles ni avec d’autres services premium déjà existants.

Des abonnements distincts pour chaque application

Les nouveaux services payants se déclinent selon les plateformes. WhatsApp Plus est proposé à 2,99 dollars par mois. Il inclut des options de personnalisation, comme le choix de thèmes visuels, des sonneries personnalisées et la possibilité d’épingler davantage de conversations. Instagram Plus et Facebook Plus sont facturés 3,99 dollars mensuels chacun.

Ils donnent accès à des fonctions supplémentaires telles que la consultation anonyme de stories, leur disponibilité prolongée au-delà de 24 heures et des outils de personnalisation renforcée des profils. Des options de visibilité accrue pour les publications sont également annoncées. Dans les précisions fournies par Meta, un abonnement à Meta Verified ne donne aucun accès aux fonctionnalités des formules Plus. Chaque service reste séparé, sans mutualisation des avantages.

Une stratégie de diversification face au modèle publicitaire

Meta Platforms prépare également d’autres offres liées à ses outils d’intelligence artificielle, encore en développement. L’entreprise précise que ces futurs abonnements suivront une logique similaire de services additionnels. La société maintient que les applications continueront d’être accessibles gratuitement. Les versions gratuites restent pleinement fonctionnelles, indique le groupe, qui conserve ainsi son modèle à grande échelle basé sur l’audience.

Cette évolution intervient dans un écosystème numérique dominé par les trois plateformes. WhatsApp revendique plus de deux milliards d’utilisateurs actifs dans le monde, tandis que Facebook et Instagram comptent chacun plusieurs milliards d’usagers mensuels, selon les estimations publiques du secteur. Cet ensemble forme l’un des piliers mondiaux de la communication numérique et de la publicité en ligne.

Un modèle encore en phase de test

Meta n’a pas précisé un calendrier d’extension mondiale ni les marchés prioritaires pour ces abonnements. Le groupe indique toutefois que ces formules pourront évoluer en fonction des retours utilisateurs et des conditions de déploiement régional. Les prochaines étapes devraient inclure l’intégration progressive de services liés à Meta AI, alors que l’entreprise poursuit l’adaptation de son modèle économique à la montée des coûts liés à l’infrastructure et à l’intelligence artificielle.