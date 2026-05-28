Explosion de New Glenn : Jeff Bezos veut reconstruire, la NASA s'inquiète

Deux heures après la destruction de la fusée New Glenn sur son pas de tir à la Cape Canaveral Space Force Station, en Floride, le fondateur de Blue Origin, Jeff Bezos, a pris la parole sur X pour annoncer sa volonté de reconstruire. La NASA a également réagi dans la foulée, faisant état de possibles répercussions sur ses programmes spatiaux prioritaires.

L’explosion s’est produite le 28 mai 2026 vers 21h00 heure de la côte Est, lors d’un test de mise à feu statique précédant la mission NG-4. Bezos a publié son message à 2h13 : « Il est trop tôt pour connaître la cause profonde, mais nous travaillons déjà à l’identifier. Journée très difficile, mais nous reconstruirons ce qui doit l’être et reprendrons les vols. » Blue Origin avait déjà confirmé l’incident plus tôt dans la soirée, sans blessé signalé.

La NASA évoque Artemis et Moon Base

Le directeur de la NASA, Jared Isaacman, a réagi sur X en annonçant qu’une enquête approfondie serait conduite en coordination avec Blue Origin. Il a précisé que l’agence spatiale américaine fournirait des informations sur les éventuelles répercussions pour les programmes Artemis et Moon Base dès que celles-ci seraient disponibles. New Glenn est l’un des lanceurs contractualisés par la NASA dans le cadre de ses ambitions lunaires, ce qui fait de cet accident un sujet de préoccupation directe pour l’agence.

Leo d’Amazon et le calendrier des lancements remis en cause

La fusée devait assurer le 4 juin le premier des 24 lancements contractualisés par Amazon pour déployer sa constellation de satellites internet Leo, concurrent de Starlink. Les 48 satellites prévus pour cette mission ne se trouvaient pas à bord au moment du test. Blue Origin n’a fourni aucun calendrier de reprise des opérations. La cause de l’explosion reste à déterminer — la fusée était entièrement chargée en ergols au moment de l’incident, ce qui, selon TechCrunch, aurait contribué à l’ampleur des dégâts.