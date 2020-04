Les Sussex, Harry et Meghan entrain de terminer leur installation à Los Angeles, seraient depuis bientôt une année également occupés à travailler à l’avènement de leur organisation à but non lucratif. Une organisation considérée selon les médias comme un vaste « empire » éducatif, avec de nombreux projets sous-jacents. Un projet que le célèbre couple aurait voulu garder secret jusqu’à sa réalisation complète. Mais les indiscrétions de la presse aidant, le nom de la future organisation avait été révélé, levant du même coup un voile sur le choix du prénom de leur fils.

« Arche » pour « Archewell » comme « Archie »

Pour le nom de leur organisation à venir, les Sussex auraient choisi le nom de ‘’Archewell’’. Un nom peu commun et qui des dire de Harry et de Meghan, n’était pas fortuit. Dans un communiqué, le couple avait expliqué la genèse et le processus du choix du nom de cette organisation qui devrait entre autres soutenir les efforts visant à lutter contre la pandémie mondiale de COVID-19. «Avant SussexRoyal, est venue l’idée d’’’Arche’’, un mot grec signifiant ‘’source d’action’’ » avaient déclaré les Sussex. Et à cette source d’action, le couple se serait toujours connecté, depuis le moment de choisir le prénom de leur fils, Archie Mountbatten-Windsor, jusqu’à maintenant, au moment de choisir celui de leur œuvre de bienfaisance.

« Nous nous sommes connectés à ce concept pour l’organisme de bienfaisance que nous espérions construire un jour, et il est devenu l’inspiration pour le nom de notre fils » avait expliqué en substance l’actrice américaine, et désormais duchesse anglaise. ‘’Archewell’’ serait donc le dérivé de ‘’Archie’’ un ancien mot pour ‘’force et action’’ auquel avait été ajouté , ‘’Well’’(Puits) qui évoquerait « les ressources profondes sur lesquelles nous devons tous puiser (…) Pour faire quelque chose de significatif, pour faire quelque chose qui compte ». Cependant il serait peu probable que les Sussex lancent Archewell avant la fin de la pandémie de coronavirus aux USA, leur nouvelle terre d’élection. Les Sussex après leur démission royale, avaient choisi de poser leurs pénates à Los Angeles où Meghan était née et avait grandi et où Doria Ragland, 63 ans, sa mère vivait encore.