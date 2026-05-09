Mort de l'influenceur Jake Hall à 35 ans : alcool, drogues et baie vitrée

Trois jours après la découverte du corps de Jake Hall dans une villa louée à Santa Margalida, en Espagne, les circonstances exactes de sa mort restent à établir officiellement. La Garde civile espagnole, qui dirige l’enquête, n’a pas encore rendu publics les résultats de l’autopsie pratiquée à Palma, conformément à la procédure judiciaire espagnole.

Une mort violente dans une villa de location

L’influenceur et ancien joueur de football britannique, âgé de 35 ans et connu pour sa participation à l’émission de téléréalité The Only Way Is Essex, a été retrouvé mort le mercredi 6 mai au matin, avec des éclats de verre dans la poitrine. Les autorités travaillent sur la piste d’un accident tragique, selon laquelle Hall se serait heurté à une porte vitrée, mais précisent qu’il est encore trop tôt pour conclure définitivement.

Alcool et drogues : des soupçons non confirmés

Selon des sources proches de l’enquête citées par la presse britannique, Hall aurait consommé de l’alcool et des drogues lors de la soirée, ce qui aurait provoqué un comportement erratique et agressif. Il se serait alors jeté contre une porte vitrée, dont les éclats lui auraient causé des blessures mortelles à la poitrine et à la tête. Ces éléments restent à ce stade des hypothèses de travail, non confirmées par les résultats toxicologiques officiels. Des prélèvements ont été envoyés à un laboratoire spécialisé sur le continent espagnol — leurs conclusions, transmises au juge d’instruction d’Inca, ne seront pas rendues publiques selon la procédure judiciaire espagnole.

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Six témoins entendus, aucune arrestation

Six personnes présentes dans la villa cette nuit-là — quatre hommes et deux femmes — ont été interrogées par les enquêteurs. Aucune arrestation n’a été effectuée à ce stade.

La famille sous protection consulaire

Des officiers consulaires britanniques sont attendus à Majorque pour apporter leur soutien à la famille. Misse Beqiri, mère de sa fille River, neuf ans, a indiqué dans un communiqué se concentrer sur la protection de leur enfant face à cette perte.