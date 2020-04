La progression des cas communautaires au Sénégal est imputée aux violations du couvre feu et des règles relatives au transport interurbain. Dans ce contexte, le président Macky Sall a recommandé, ce mercredi lors du conseil des ministres, l’application de mesures davantage coercitives dans le domaine des transports, des lieux de commerce et aussi des espaces publics afin de lutter contre la propagation du coronavirus.

“L’application de nouvelles mesures plus coercitives”

Afin de limiter la propagation du Covid-19, les autorités étatiques avaient mis sur pied des mesures restrictives interdisant le déplacement des populations aux heures du couvre-feu de 20 heures à 06 heures ainsi que les voyages entre les différentes régions. Toutefois plusieurs personnes sont allées contre ces mesures. Le journal l’observateur annonce que 10 000 personnes ont été interpellées par la police et 5000 véhicules immobilisés sur la période pour violation de ces deux mesures. Cette situation a été évoquée en conseil des ministres hier.

Macky Sall “a requis l’application de nouvelles mesures plus coercitives” selon l’APS. Ainsi, il est noté dans le communiqué, que le Chef de l’Etat, a mentionné “l’impératif d’accroître la vigilance collective et d’asseoir le sens civique des populations, afin d’assurer l’appropriation optimale et l’efficacité de la stratégie de lutte déployée depuis le 02 mars 2020“. Pour rappel les autorités sanitaires ont confirmé 882 contaminations, 315 guérisons, neuf décès et 557 hospitalisations au 29 avril. Les cas communautaires sont au nombre de 98.