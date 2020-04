Il y a quelques jours, le président américain Donald Trump provoquait un véritable tollé en affirmant haut et fort qu’afin de vaincre le coronavirus, il suffisait simplement de faire des séances d’UV et de s’injecter du désinfectant, de l’eau de javel. Problème, suite à sortie, le nombre d’appels en lien avec les préconisations du président Trump ont augmenté.

Affirmant avoir déclaré cette phrase de manière sarcastique, le président Trump a affirmé ne pas comprendre pourquoi de nombreux États ont confirmé la hausse des appels en rapport avec ce conseil. Une sortie effectuée à l’occasion d’un point presse que le président a annulé une première fois avant de finalement le confirmer. Face au buzz, des questions sur ce thème se devaient d’être posées.

Trump nie être responsable

En effet, outre les critiques de spécialistes et de citoyens ulcérés face aux conseils du président américain, Donald Trump n’a pas été épargné par deux gouverneurs qui n’ont pas hésité à pointer du doigt l’attitude du président. Dans le Maryland, des centaines d’appels, ayant un rapport direct avec des injections d’eau de javel, ont été passés aux autorités. Un constat que la gouverneure du Michigan a plus tard appuyé. Enfin, dans l’Illinois, le même phénomène a été constaté.

Des appels en hausse

Pas de quoi faire réfléchir le président américain qui, à la question de savoir pourquoi ce phénomène a été observé, a affirmé qu’il n’en avait aucune idée. Plus tard, il confirmera que non, il n’avait rien à voir dans cette affaire et ne se sentait pas responsable de la hausse de ces appels. Soucieux de rapidement passer à autre chose, il a alors tenté plusieurs fois de lancer d’autres questions.