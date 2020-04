Le maire de la ville d’Osaka, Ishiro Matsui a estimé le jeudi 23 avril 2020, que les hommes devraient faire les courses au supermarché, puisque selon lui, les femmes prennent du temps lorsqu’elles regardent les produits et hésitent entre l’un ou l’autre. L’information a été donnée par un média nippon. L’édile a continué en considérant que « les hommes foncent sur les articles qu’on leur a demandé [d’acheter] et ils s’en vont, donc je pense que ce serait une bonne chose qu’ils fassent les courses, pour éviter les contacts humains ». Par la suite, le maire âgé de 56 ans a reconnu que son analyse personnelle pourrait apparaître dépassée. Cependant, il a encore laissé entendre que cela se remarquait dans sa famille.

Des propos « pleins de préjugés sur la femme »

Ces propos ont suscité les réactions des internautes sur la toile. Ses propos « pleins de préjugés sur les femmes » a fustigé un utilisateur sur Twitter. ce dernier a fait remarquer qu’il existe bel et bien des femmes spontanées, tout comme il existe aussi des hommes « indécis ». « Est-ce qu’il croit que [les clients] aiment prendre leur temps ? Ils pensent aux menus et aux prix » a laissé voir un autre. D’autres internautes approuvent par contre que l’analyse du maire japonais. Parmi eux, un a notamment écrit que surtout les femmes d’un certain âge « sont toujours en train de bavarder, sans se soucier des courses ».

Des propos polémiques en plein coronavirus

Notons que cette polémique intervient dans un contexte où, la société japonaise conserve une représentation traditionnelle des relations entre hommes et femmes. Et même si les femmes exercent une fonction professionnelle, elles sont perçues comme responsables de l’éducation et des tâches ménagères. Pour rappel, l’analyse d’Ishiro Matsui intervient également en pleine crise sanitaire due au coronavirus. A partir du moment où l’Etat d’urgence a été appliqué dans le pays, les autorités ont recommandé aux habitants de diminuer la fréquence de leurs courses et de ne pas aller à plusieurs au supermarché, afin de réduire au maximum les contacts rapprochés.