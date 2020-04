En Grande-Bretagne, la santé du Premier ministre Boris Johnson commence à inquiéter sérieusement les Britanniques. Il y a une semaine de cela que Johnson a été testé positif au Coronavirus. Ce dimanche 05 Avril, dans un communiqué, les 10 Downing Street a déclaré que le Premier ministre anglais, sur les conseils de son médecin a été admis à l’hôpital pour passer des examens. Pour les premiers responsables britanniques, il n’y a pas lieu de s’inquiéter car il s’agit d’une simple mesure de protection, Boris Johnson présenterait toujours des symptômes persistants quelques jours après avoir été testé positif au Covid-19.

Dans une courte vidéo postée sur Twitter, Boris Johnson avait déclaré le vendredi dernier qu’il allait prolonger sa quarantaine car il continuait d’avoir de la fièvre qui est un des symptômes persistants du Covid-19. “Si je me sens mieux, j’ai toujours l’un des symptômes j’ai toujours de la température, je dois continuer ma quarantaine” avait alors livré le Premier ministre britannique qui paraissait affaibli.

Trump soutien son “ami”

S’exprimant sur la BBC, Robert Jenrick, le ministre chargé du logement et des Communautés a indiqué que Boris Johnson continue d’être informé de la situation du pays et qu’il est toujours le capitaine à bord. Dans sa marche pour recouvrer la guérison, Boris Johnson a reçu le soutien de son allié indéfectible, le président américain, Donald Trump. Le locataire de la maison blanche s’est dit confiant en ce qui concerne le rétablissement rapide du Premier ministre anglais. “Je suis confiant et sûr qu’il va bien aller. C’est quelqu’un de solide” dira le milliardaire américain