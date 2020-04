Depuis quelques jours, les rumeurs autour de la santé de Kim Jong-Un vont bon train. En effet, pour beaucoup d’experts, le leader communiste éprouverait énormément de mal à se remettre d’une opération cardiovasculaire. Selon CNN, ce dernier se trouverait même en grave danger. Toutefois, la Corée du Sud a tenu à vivement réagir.

Selon les propos d’un conseiller spécial à la sécurité nationale sud-coréenne, Kim Jong-Un irait en fait, très bien. Selon Moon Chung-in, interviewé dimanche dernier par CNN, le dictateur communiste serait vivant et surtout, en excellente santé. Selon ses dires, ce dernier se serait rendu, à partir du 13 avril, au sein d’une résidence située à Wonsan, immense station balnéaire, en plein renouvellement.

Séoul rassurer sur Kim Jong-Un

Absent médiatiquement depuis des semaines, Kim Jong-Un a vu de nombreuses rumeurs circuler autour de son état de santé, notamment depuis le 15 avril, date de la fête nationale nord-coréenne. Aux yeux des journalistes du Daily NK, Kim aurait été opéré plus tôt dans le mois et serait parti se reposer, probablement au sein de sa ville de Pyongan du Nord. Problème, les informations sont nombreuses et nul ne sait réellement ou donner de la tête.

CNN, taclé par Donald Trump

Dans tous les cas, la Corée du Sud a toujours tenu à relativiser les informations au sujet de l’état de santé de Kim Jong-Un. Dès le départ, Séoul a calmé les ardeurs américaines, affirmant dès les premières révélations, qu’il était impossible de confirmer le sujet de CNN, ajoutant ensuite qu’aucune action particulière n’a été détectée en Corée du Nord depuis plusieurs semaines. Des informations que le président Trump a lui aussi tenu à clarifier, affirmant que CNN s’était probablement trompé. De quoi lui donner un levier dans sa croisade contre la presse.