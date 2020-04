Le 26 janvier dernier, le monde du sport a été plongé dans l’effroi. Kobe Bryant, la superstar et légende des Los Angeles Lakers est décédé suite au crash de son hélicoptère aux alentours de Los Angeles. Après l’annonce de la mort de Kobe Bryant, ce fut la stupéfaction générale, durant de nombreux jours, les causes du drame sont restées floues. Cet accident épouvantable a malheureusement coûté la vie à Gianna, la fille de Kobe ainsi qu’à d’autres passagers du vol. Les premières investigations ont montré que l’hélicoptère n’aurait pas dû voler le 26 janvier car le temps était mauvais.

Quelques semaines après l’accident d’hélicoptère, Vanessa Bryant, la veuve de la légende des Lakers a entamé des poursuites judiciaires à l’encontre de la société gestionnaire de l’hélicoptère dans lequel se trouvaient son époux et sa fille. La veuve a aussi attaqué les ayants droit du pilote de l’hélicoptère, Ara Zobayan, mort dans l’accident, dont le profil a intéressé les enquêteurs.

Plainte pour conduite négligente

Tout récemment, selon les médias locaux, les familles de quatre passagers morts dans le crash du 26 janvier ont décidé de déposer des plaintes séparées contre la société de l’hélicoptère. Il s’agit de membres de la famille de l’entraîneur de baseball John Altobelli, sa compagne Keri et leur fille de 13 ans Alyssa. Cette dernière jouait au basket dans le même club que Gianna, la fille de Kobe, les autres plaintes furent déposées par les membres de la famille de Christina Mauser, entraîneuse adjointe de l’équipe de basket des deux adolescentes. Ces familles vont donc enclencher une procédure judiciaire contre les sociétés Island Express Helicopters et Island Express Holding pour conduite imprudente, négligente et illégale.