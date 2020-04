La tension va-t-elle monter entre l’Australie et la Chine? Il semblerait que oui. Et pour cause, les vélléités du pays de mener une enquête sur la gestion de la crise du coronavirus par la Chine. Une décision qui ne semble pas plaire à l’empire du milieu régulièrement accusé d’avoir mal réagi face à la pandémie qui secoue le monde. Retour sur les derniers événements entre les deux pays.

La Chine en a visiblement marre d’être pointée du doigt pour sa gestion de la pandémie du coronavirus. Même si les premiers cas ont été observés en Chine, Pékin ne veut plus entendre parler d’enquêtes. Et pour ce faire le pays a tenté de soigner son image après l’explosion de cas dans le monde. En apportant son aide aux pays qui en ont le plus besoin dont l’Italie, la Chine pensait pouvoir faire oublier que le virus venait de son pays. Mais beaucoup de pays ne veulent pas se laisser faire. Le président américain Donald Trump a été le premier à lancer des piques sur le sujet appelant même le nouveau coronavirus, le virus de Chine et demandant par la même une enquête sur la gestion de la Chine.

Un appel qui semble avoir reçu une réponse favorable de son allié australien. L’Australie ayant publiquement appelé à une enquête sur le sujet, la Chine qui ne peut pas forcément tenir tête aux USA a manifesté son vif mécontentement : “La population chinoise est frustrée, consternée et déçue par ce que fait actuellement l’Australie… si cela va de mal en pis, les personnes pourraient se demander pourquoi aller dans un pays aussi peu amical avec la Chine. Les touristes pourraient avoir des doutes… C’est au peuple de décider. Peut-être que les gens ordinaires diront « Pourquoi devrions-nous boire du vin australien? Manger du boeuf australien ? ” a entre autres laissé savoir l’ambassadeur de Chine en Australie. Une menace à peine voilée qui traduit la volonté de la Chine de tuer dans l’oeuf une enquête dont elle ne veut véritablement pas.

Une déclaration qui a ulcéré le pouvoir australien qui a répondu via la ministre des affaires étrangères Marise Payne : « Nous rejetons toute suggestion selon laquelle la contrainte économique est une réponse appropriée à un appel à une telle enquête, alors que nous avons besoin d’une coopération mondiale … une évaluation transparente et honnête des événements sera essentielle à mesure que nous sortirons de la pandémie et tirerons des leçons importantes pour améliorer notre réponse à l’avenir »