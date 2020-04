A Madagascar, le Président Andry Rajoelina a annoncé sur twitter de la production d’un médicament contre le coronavirus à base d’artémisia. Le lancement du covid-organique, nom attribué à la tisane bio à base de la plante, sera effectif dès ce lundi 20 avril. L’artémésia est utilisé comme un antipaludéen et est considéré comme un remède traditionnel contre la lutte contre le coronavirus. L’utilisation de ce remède est par contre déconseillée par l’OMS.

Un remède qui fait ses preuves

L’Artémisia est une plante utilisée depuis des millénaires dans la médecine traditionnelle chinoise. C’est une plante traditionnellement utilisée pour le traitement du paludisme et de la fièvre. Suite à des travaux réalisés par des chercheurs de l’Institut Malagasy de Recherche Appliquée (IMRA), le médicament appellé «Covid-Organics» serait un remède pour réduire les effets du Covid19. Le président malgache Andry Rajoelina s’est prononcé et a annoncé “officiellement ici la réussite et les bons résultats des essais de notre remède, on peut dire qu’il a donné un résultat concluant sur les malades du Covid-19 à Madagascar et qu’il peut limiter et atténuer ses effets sur le corps humain.”

Par contre l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déconseille l’utilisation de ce produit sous n’importe quelle forme. Selon l’organisation, il ” n’existe aucune preuve que ces substances peuvent prévenir ou guérir le coronavirus“. Le président malgache ne manque pas de souligner également que “les malades traités avec le Covid-Organics ont été guéris (…) Des malades en détresse respiratoire ont été tirés d’affaire et sont déjà sortis de l’hôpital” (le point). Ainsi, le remède va être prescrit aux élèves pour les protéger contre le covid19 et bientôt le train de vie de la population va reprendre au Madagascar. A ce jour, le pays compte 121 cas positifs au covid19 et aucun décès n’a été enregistré.

La culture de l’artémisia au Sénégal

Au Sénégal, un groupement d’entreprise, Le Relais a mis en place un projet maraîcher de l’artémisia dans les villages de Yendane et Terokh (Tivaouane, région de Thiès). Issu d’une agriculture sans pesticide, l’artémisia est transformé en tisane ou en gélule, sous la marque de “Le lion vert“. Cette plante médicinale est reconnue comme étant un complément alimentaire mais également pour ses vertus à pouvoir soulager les maux de tête, la fièvre l’acidité de l’estomac. Les déclarations du président malgache ont été très partagées par les adeptes de la plante, la page facebook de “le lion vert” notamment. Pour rappel le Sénégal adopte le protocole du professeur Raoult qui utilise l’hydroxychloroquine associée à des antibiotiques comme l’azythromicine.