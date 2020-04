L’entraîneur du club Tottenham Hotspur Football, José Mourinho a fait savoir que c’est l’ancien joueur brésilien Ronaldo, qui selon lui, est le meilleur joueur de l’histoire. Dans un entretien accordé à un média sportif, le portugais a donné son avis selon lequel ni Cristiano Ronaldo, ni l’argentin Lionel Messi n’est le meilleur joueur. Il ne nie pas le talent de ces derniers, puisqu’il estime qu’ils ont une carrière beaucoup plus longue, et sont demeurés au top niveau durant une quinzaine d’année. Cependant, il a fait remarquer que sur le plan strict de la capacité et du talent, personne ne rivalise avec le brésilien actuellement âgé de 43 ans, Ronaldo « el Fenomeno ». Pour l’ancien entraîneur du Real Madrid, c’est quand il était à Barcelone, qu’il a fait ce constat.

Kaka choisit Messi

« Quand j’étais à Barcelone avec Bobby Robson (en tant qu’entraîneur adjoint, ndlr) j’ai réalisé qu’il était le meilleur joueur que j’aie jamais vu de ma vie. Les blessures ont tué sa carrière, qui aurait pu être encore plus incroyable, mais le talent du joueur a 19 ans était exceptionnel » a déclaré José Mourinho. Notons que cette position prise par l’entraîneur de Tottenham Hotspsur Football Club, ne fait pas l’unanimité. Lors d’un tchat avec les fans sur Instagram, le footballeur brésilien à la retraite, Kaka, avait porté son choix sur l’argentin Lionel Messi. Il avait expliqué son choix par le fait que ce dernier se démarque par la manière dont il joue.

CR7« veut toujours gagner et jouer »

« J’ai joué avec Cristiano et il est vraiment incroyable, mais je pencherai plus vers Messi. C’est un génie, un pur talent. La façon dont il joue est incroyable » avait-laissé voir sur le réseau social. S’agissant de CR7, il avait dit que c’est « une machine ». L’ancien joueur brésilien a loué la force physique et mentale du portugais. « Il veut toujours gagner et jouer. Pour être le meilleur. Pour moi, c’est la chose la plus incroyable qu’il y a » avait-il ajouté.