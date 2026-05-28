LEGO : Cristiano Ronaldo répond à Mbappé avec une blague devenue virale

Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé se retrouvent au centre d’une nouvelle campagne promotionnelle de LEGO liée à la Coupe du monde 2026. Diffusées ces derniers jours sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos montrant les deux stars du football dans une série de “pranks” humoristiques ont rapidement attiré l’attention des supporters.

La séquence la plus commentée montre l’attaquant portugais entrer discrètement dans ce qui ressemble à la chambre ou au vestiaire de Kylian Mbappé avant de remplacer une figurine LEGO représentant le capitaine français par la sienne. Cristiano Ronaldo accompagne sa publication d’une courte légende : « C’est réglé ».

Une réponse après une première vidéo de Mbappé

Cette vidéo intervient après une première plaisanterie publiée par Kylian Mbappé sur Instagram. Dans cette séquence, l’attaquant français apparaissait dans une pièce décorée aux couleurs du Portugal, avec un maillot floqué du numéro 7 visible en arrière-plan. Mbappé remplaçait alors la figurine LEGO de Cristiano Ronaldo par la sienne avant de quitter les lieux sans prononcer un mot.

Le joueur du Real Madrid avait accompagné sa publication d’un message bref : « Place au changement ! ». La réponse de Cristiano Ronaldo n’aura pris que quelques heures avant d’être relayée massivement sur les plateformes sociales.

Selon plusieurs médias spécialisés dans le marketing sportif, cette campagne fait partie d’une opération de communication plus large de LEGO autour de la Coupe du monde 2026. La marque multiplie depuis plusieurs semaines les contenus mettant en scène de grandes figures du football mondial, parmi lesquelles Lionel Messi, Vinícius Júnior, Mbappé et Ronaldo.

Une rivalité sportive transformée en outil marketing

L’échange entre les deux joueurs a également relancé les commentaires autour de l’admiration ancienne de Kylian Mbappé pour Cristiano Ronaldo. L’attaquant français avait déjà évoqué à plusieurs reprises son admiration d’enfance pour le quintuple Ballon d’Or portugais. Des photos devenues virales montrent notamment Mbappé adolescent dans une chambre recouverte de posters de Ronaldo.

Le football et les grandes marques ont déjà produit plusieurs campagnes devenues emblématiques avant les grandes compétitions internationales. Avant la Coupe du monde 2022, une photographie de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi jouant aux échecs pour Louis Vuitton avait battu des records d’interactions sur Instagram.

La Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, doit débuter le 11 juin 2026. LEGO poursuit actuellement la diffusion progressive de contenus promotionnels liés à l’événement sur ses réseaux sociaux.