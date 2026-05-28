Le Zénith Saint-Pétersbourg a publié le 26 mai 2026 une vidéo sur TikTok dans laquelle le club russe tourne en dérision le bilan collectif du Real Madrid lors de la saison 2025-2026. La publication intervient quelques jours après le sacre du Zénith au championnat de Russie — son onzième titre national selon Wikipédia —, le club espagnol ayant terminé la Liga sans remporter le moindre trophée d’équipe.

Un bus vide de titres

La vidéo met côte à côte deux images de célébrations en bus à impériale : d’un côté le FC Barcelone et le Zénith, champions respectivement de Liga et de Russie ; de l’autre, le bus madrilène arborant uniquement le titre de meilleur buteur de Kylian Mbappé. La séquence a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, relayée notamment par l’émission espagnole El Chiringuito TV sous la légende « Mbappé, pichichi ».

Un Pichichi sans titre collectif

Le tacle du Zénith repose sur un écart réel entre les statistiques individuelles de Mbappé et les résultats collectifs du club. L’attaquant français a décroché son deuxième Trophée Pichichi consécutif avec 25 buts en 31 matchs de Liga, selon le site officiel du Real Madrid — un exploit réalisé par seulement cinq joueurs merengues dans l’histoire, dont Alfredo Di Stéfano et Cristiano Ronaldo. Il a également terminé meilleur buteur de la Ligue des champions avec 15 réalisations, totalisant 42 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues. Le Real Madrid a néanmoins terminé la Liga à neuf points du Barça, sans titre de champion ni de Coupe.

Le Real Madrid disputera la Coupe du monde des clubs aux États-Unis à partir de juin 2026, avec un premier tour face à Al-Hilal, Pachuca et le RB Salzbourg.