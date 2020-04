Le Paris Saint Germain n’aurait-il pas l’intention de laisser partir son célèbre attaquant Kylian Mbappé ? C’est ce qu’on a appris ce vendredi 24 avril 2020, d’un quotidien sportif français. Selon une source, le club de la capitale ne souhaiterait pas voir partir le footballeur de 21 ans cet été, alors qu’il est très courtisé par le Real Madrid. Le PSG qui verra le contrat de l’ancien monégasque expirer en juin 2022, compte encore le prolonger, même si rien n’a été encore décidé. A en croire le média, Kylian Mbappé devrait encore faire partir de l’équipe parisienne, pour la saison prochaine. Celle-ci, pourrait être l’ultime pour le joueur dans le championnat de France.

Il a toujours rêvé porter le maillot du Real Madrid

A en croire la source, le PSG mettrait tout en œuvre pour bloquer l’acquisition de Kylian Mbappé, durant l’été prochain. Cependant, le fait qu’il semble ne rien faire pour prolonger son contrat, semble laisser une chance au président des Madrilènes Florentino Perez. Ce dernier aurait l’intention de lancer les hostilités en 2021, et profiter de la situation pour prendre Kylian Mbappé au PSG. Notons que l’international français a toujours rêvé porter le maillot du Real Madrid, depuis qu’il était enfant. Cependant, l’été prochain pourrait être une chance pour lui de réaliser ce rêve. En outre, on pourrait croire que c’est la crise du coronavirus qui justifie que le Real Madrid est prêt à attendre encore un an pour avoir Mbappé. Mais en fait, ce report avait été planifié.

18 réalisations en une vingtaine de matchs de Ligue 1

Au cours du mois de janvier 2020, la presse espagnole avait laissé entendre que la Casa Blanca, était déjà disposée à patienter un an pour l’ancien monégasque. A ce moment, les madrilènes ne voulaient pas ternir les bonnes relations qu’ils avaient avec le PSG. Pour rappel, Mbappé compte à son actif dix-huit réalisations en une vingtaine de matchs de Ligue 1. L’année dernière, il est le plus jeune joueur de l’équipe de France, à parvenir aux trente sélections et à marquer un total de 12 buts. Toujours au cours de cette même année, il est le plus jeune footballeur à inscrire une centaine de buts en professionnel.