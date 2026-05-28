Mondial 2026 : gros doute autour de Neymar après son absence à l’entraînement du Brésil

L’attaquant brésilien Neymar a manqué la première séance d’entraînement de la sélection brésilienne après son arrivée au rassemblement dirigé par Carlo Ancelotti. Le joueur de 34 ans, convoqué pour la Coupe du monde 2026 malgré une blessure récente au mollet contractée avec Santos, suscite des inquiétudes à quelques jours de la finalisation de la liste officielle du Brésil.

Selon le média brésilien Globo, Neymar aurait été soumis à des examens médicaux approfondis après son arrivée au camp de la Seleção. Le joueur aurait également bénéficié de soins tard dans la nuit, tandis qu’une clinique locale aurait été privatisée temporairement afin de permettre son évaluation médicale. Ces éléments n’ont toutefois pas été confirmés officiellement par la Fédération brésilienne de football.

Une préparation perturbée avant les matchs amicaux

L’absence de Neymar lors du premier entraînement intervient alors que le Brésil doit affronter le Panama le 31 mai puis l’Égypte le 6 juin dans le cadre de sa préparation au Mondial 2026. Globo affirme que des tensions seraient apparues entre le staff médical brésilien et Santos, le club du joueur, autour de l’état réel de sa blessure avant sa convocation.

Un point positif demeure pour le sélectionneur italien : l’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain a été aperçu en salle de sport avant le départ du groupe pour l’entraînement collectif. La liste définitive du Brésil doit être validée le 1er juin. Après cette échéance, le règlement de la FIFA n’autorise des modifications qu’en cas de blessure grave ou de maladie officiellement reconnue.

Le souvenir des blessures passées reste présent

Les interrogations autour de la condition physique de Neymar rappellent plusieurs épisodes récents ayant perturbé son parcours en sélection. Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, l’attaquant avait été touché à la cheville face à la Serbie et avait manqué deux rencontres de phase de groupes avant de revenir pour les matches à élimination directe.

En octobre 2023, il avait également quitté le terrain en larmes lors d’un match des éliminatoires contre l’Uruguay après une rupture du ligament croisé antérieur et une blessure au ménisque du genou gauche. Cette blessure l’avait éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

Joao Pedro absent malgré une saison remarquée

L’état physique de Neymar relance aussi les discussions autour des choix de Carlo Ancelotti. L’attaquant de Chelsea Joao Pedro n’a pas été retenu dans la liste malgré une saison marquée par 20 buts toutes compétitions confondues.

Selon Globo, les proches du joueur s’étaient réunis à Ribeirão Preto pour suivre l’annonce de la sélection brésilienne dans une ambiance festive avant d’apprendre son absence. « Nous sommes très tristes car nous savons que c’est un rêve », a déclaré l’ancien joueur Jimmy Barboza au média brésilien. Le Brésil dispose désormais de quelques jours avant la clôture officielle de sa liste pour évaluer l’évolution de la blessure de Neymar et décider de sa participation effective aux premiers matches de préparation.