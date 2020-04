La présidentielle américaine, reportée ? Pour le moment, rien ne laisse penser que cela sera le cas. Toutefois, le candidat démocrate Joe Biden semble s’être mis en tête que l’actuel pensionnaire de la Maison Blanche pourrait repousser l’échéance à cause notamment, de la crise sanitaire frappant le pays.

C’est à l’occasion d’une collecte de fonds, organisée jeudi dernier, que l’ancien vice-président américain a émis cette hypothèse. Selon lui, le président Trump va tenter, d’une manière ou d’une autre, de reporter les élections. En effet, un rapport de l’échéance lui permettrait de gérer l’après-crise de covid-19 et de récupérer quelques voix en mettant en avant le bilan de sa gestion, le seul moyen de Trump pour l’emporter selon Biden.

Trump pourrait reporter les présidentielles

Alors qu’il pouvait se targuer d’un bilan plus positif que ce qui lui était promis, le président Trump pourrait éprouver plus de mal prévu dans la course à sa réélection. Avec 50.000 décès et près de 26.5 millions de chômeurs aux USA, le covid-19 risque de laisser des traces. À cela, s’ajoutent les complications sanitaires puisqu’il apparaît difficile d’imaginer des milliers de personnes faire la queue et se réunir dans des endroits clos, fermés, afin de voter. Urnes, bulletins, machines, les conditions d’organisation demanderaient d’énormes efforts. À ce titre, des dizaines de primaires ont été annulées à travers les USA, preuve que certains États ne sont pas encore prêts à organiser un tel événement.

Biden souhaite en découdre

De son côté, le président américain lui, continu les meetings et profite de chaque occasion afin de se mettre en avant. À ce titre, des dizaines de primaires ont été annulées à travers les USA, preuve que certains États ne sont pas encore prêts à organiser un tel événement. On se souvient notamment de ce clip diffusé par l’équipe Trump, au sujet de la façon dont la Maison Blanche a décidé de réagir face à la crise, un clip provoquant la stupéfaction au sein de l’assemblée de journalistes présents sur place. De quoi énerver Biden qui lui, souhaite avant toute chose, que le calendrier se déroule normalement. D’ailleurs, celui-ci a affirmé qu’il se sentait prêt à en découdre, que ce soit via des applications vidéo ou en personne, lors de débats qui s’annoncent enflammés.