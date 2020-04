Le président américain Donald Trump a récemment retweeté un faux compte ayant un lien avec les Moudjahidines iraniens. En effet, le locataire de la Maison Blanche a retweeté le message d’un certain Heshmat Alavi, qui saluait son action face au gouvernement iranien dont les vedettes avaient harcelé la semaine dernière, des navires de l’US Navy patrouillant dans le golfe persique. Le mercredi 22 avril 2020, le numéro un américain avait laissé voir sur Twitter, qu’il avait donné l’ordre à la marine américaine, de détruire tout navire iranien harcelant les bateaux américains.

Une pique à Joe Biden

Après le tweet de Donald Trump, le compte Twitter de Heshmat Alavi a publié un message indiquant que « le régime des mollahs dirigeant l’Iran harcèle des navires de la marine des Nations unies [sic] pour leur propagande ». Il a continué en remerciant le président américain d’avoir rappelé au régime iranien, que les années de son prédécesseur Barack Obama sont révolues, tout en soulignant que l’actuel régime iranien « ne représente pas le peuple d’Iran ». Il n’a pas fallu longtemps pour que Donald Trump retweete ce message, en lançant une pique à son adversaire démocrate aux prochaines présidentielles américaines : Joe Biden.

Un faux compte selon une enquête

« Joe le dormeur pensait que c’était OK. Pas moi ! » a-t-il laissé voir sur le réseau de l’oiseau bleu. Cependant, le compte qu’il a retweeté n’existe pas. Un site d’investigation américain avait publié dans une enquête en 2019, que le compte Heshmat Alavi était tenu par les membres de l’organisation des Moudjahidines du peuple iranien (OMPI). Un ancien haut responsable des Moudjahidines avait confié au média que « Heshmat Alavi est une personne dirigée par une équipe de membres de l’aile politique de l’organisation ». Par la suite, dans une note de blog, Heshmat Alavi a reconnu que cette dénomination n’était en fait qu’un pseudonyme. Plus encore, il a admis qu’il n’est pas un Moudjahidine du peuple, et dit juste soutenir l’organisation.