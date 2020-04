Le génocide arménien qui s’était déroulé d’avril 1915 à juillet 1916, et ayant tué près d’un million deux cent mille Arméniens d’Anatolie et d’Arménie occidentale, a récemment été évoqué par le candidat démocrate aux présidentielles américaines Joe Biden. Hier vendredi 24 avril 2020, l’ancien Vice-président de Barack Obama a fait savoir sur son compte Twitter qu’il promettrait reconnaitre le génocide des Arméniens s’il était élu président des Etats-Unis. « Si je suis élu, je m’engage à soutenir une résolution reconnaissant le génocide arménien et fera des droits de l’homme universels une priorité absolue » a-t-il laissé voir sur le réseau de l’oiseau bleu.

« Le génocide arménien n’est pas une allégation »

Ces propos de Joe Biden interviennent alors que les autres présidents américains y compris Donald Trump ont choisi ne pas aborder la question. Quand Barack Obama s’était engagé dans la course pour devenir sénateur de l’Illinois, il avait indiqué qu’il reconnaîtrait le génocide des Arméniens, à condition qu’il soit élu. « Le génocide arménien n’est pas une allégation, une opinion personnelle ou un point de vue, mais plutôt un fait largement documenté soutenu par une masse écrasante de preuves historiques. Les faits sont indéniables. » avait-il dit à l’époque. Cependant, même sous son administration, le génocide n’avait pas été reconnu comme telle.

La diplomatie turque condamne le vote de la Chambre des Représentants

Notons que le président turc Recep Tayyip Erdogan a été formel sur la question en ne qualifiant pas les faits de 1915 de génocide. En octobre 2019, la Chambre des Représentants avait voté un texte pour « commémorer le génocide arménien ». Cette décision avait suscité l’indignation du président turc, qui avait dit ne pas reconnaître cette position américaine. « Dans notre foi (musulmane), le génocide est interdit […] Nous voyons cette accusation comme la plus grande insulte qui soit à notre nation » a-t-il ajouté. La diplomatie turque avait également condamné le vote de la Chambre des Représentants en fustigeant un « acte politique dénué de sens ». En décembre 2019, le Sénat américain avait adopté la résolution de la Chambre basse du Congrès.

L’administration Trump n’avait pas tardé à se désolidariser de cette action du Congrès en ne reconnaissant pas officiellement le génocide. Une telle décision pourrait aller à l’encontre des relations entre les USA et la Turquie, membre de l’OTAN et partenaire dans une région instable en matière de sécurité. Dans une interview accordée à un média français, le co-président du centre national de la mémoire arménienne, Jacques Papazian, a dénoncé la négation du génocide arménien par le chef de l’Etat turc.

Il avait également fait savoir que le numéro un turc encourage la propagande négationniste du pays concernant le génocide, par notamment la diffusion massive de contenus négationnistes.