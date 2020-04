L’une des grandes décisions annoncées au dernier conseil des ministres porte sur la date de reprise effective des classes au Sénégal. L’arrêt des cours dans tous les établissements scolaires a été décidé en mars et les retours prévus en avril puis en mai. La courbe ascendante des contaminations dues au covid-19 a compromis les premières prévisions du ministère de l’éducation. Le communiqué du conseil des ministres annonce une reprise effective en début juin. Elle se fera progressivement avec les élèves en classes d’examen d’abord.

Reprise entre le 02 et le 14 juin

Pour sauver l’année dont le calendrier prévoit une fin des cours entre juin et juillet, les autorités prévoient une reprise dans 4 semaines. Elle se fera d’abord pour les élèves concernés par les examen du CFEE (fin de cycle primaire), le Bfem (collège) et le baccalauréat. Les académies sont invitées “à réfléchir sur les modalités de reprise globale entre le 02 et le 14 juin“. Les conditions de mises en oeuvre impliquent la mise à disposition de masque ou encore de thermoflash dans ces écoles qui vont accueillir les apprenants en pleine crise sanitaire. Toutefois cette reprise risque d’être confrontée à deux problèmes majeurs.

Météo et abris provisoires

En période de pluies beaucoup de zones restent impactées. La capitale a fait face à des inondations l’année dernière. Ces dernière ont rendu impraticables plusieurs écoles qui avaient déjà bouclé leur année scolaire. Dans les zones pluvieuses comme dans les régions sud, la pluie rend impossible la tenue de cours. L’autre limite du système scolaire réside dans le grand nombre des abris provisoires. Estimés à plus de deux milliers répartis dans le territoire, ces classes de fortune se font même parfois à ciel ouvert. Pour rappel un programme “zéro abri provisoire” de 125 milliards a été lancé depuis 2018 sans grand succès.