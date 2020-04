La diffusion des fausses informations refait encore surface. En une semaine, plusieurs annonces ont été diffusées concernant la rentrée des apprenants. Il s’agit encore d’une fausse information qui circule à travers les réseaux, fixant une date pour la reprise prochaine des cours. Le document en question portait le cachet et la signature du ministre de l’Education nationale. Le ministère de l’éducation nationale a apporté des éclaircissements, à travers un communiqué et a décidé de porter plainte contre X.

Une nouvelle “fakenews”

En cette période de crise où les tous acteurs de l’éducation œuvrent à trouver une solution concernant l’enseignement scolaire et universitaire “des personnes mal intentionnée” en profitent pour semer le trouble dans l’esprit des sénégalais peut t-on lire dans le communiqué du ministère. Pas plus tard ce week-end, cette même scène s’est produite confirmant la reprise des cours ce 04 mai. Le ministère de l’Éducation nationale avait dès lors apporté des explications.

Des “vacances” difficiles

Pour cette fois-ci, le service de communication du département ministériel a annoncé que pour faux et usage de faux “le ministère de l’Éducation nationale se réserve le droit de porter plainte contre X et de saisir toutes les juridictions compétentes afin que pareille forfaiture ne se reproduise“. Ainsi, le ministre a précisé que ce document n’est pas authentique et “n’émane pas de ses services“. En rappel, le ministère de l’Éducation avait annoncé auparavant que les sénégalais seront informés de toutes les décisions qui seront prises à cet effet. Pour le moment, les apprenants ont à leur disposition des cours via le Canal Éducation sur la TNT. Le souci reste son accès qui n’est pas effectif dans l’ensemble du territoire. Le suivi des élèves se fait également de manière différente selon la politique des établissements scolaires. Ceux privés font face dernièrement pour l’essentiel à des difficultés financières.