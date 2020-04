Depuis l’apparition du coronavirus au Sénégal, de fausses informations circulent à travers les réseaux sociaux. Des informations non fondées qui sortent de nulle part et créent des suspicions chez la population. Récemment une annonce a été faite concernant la reprise des cours. Le ministère de l’éducation nationale à travers un communiqué ce dimanche 26 Avril apporte des précisions.

Nouvelle date à préciser par le ministère

Depuis le début de la pandémie du coronavirus, des fakes news fusent partout notamment à travers les réseaux sociaux. Dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, écoles et universités ont fermé leur porte au pays de la téranga depuis le 14 mars mars. Une information annonçant la reprise des cours le 04 mai a fait le tour des réseaux sociaux ce weekend. Le ministère de l’Éducation nationale, Mamadou Talla a apporté des éclaircissements sur l’affaire et a démenti ces propos non fondé.

Covid-19: le ministre de l’éducation au Sénégal réfute toute idée d’année blanche

Le ministre a porté “l’attention de l’opinion nationale et internationale que ces informations n’émanent pas de son département“. Le porte-parole du ministère de l’Éducation a laissé entendre que “conformément aux instructions du Chef de l’État issues du Conseil des Ministres du 15 Avril 2020, les ministères sectoriels en charge de l’éducation travaillent sur la question et informeront officiellement, comme par le passé, de toutes les décisions qui seront retenues sur la question“. Le ministère a mis en place entre autres méthodes d’apprentissages, l’ouverture du Canal Éducation sur la TNT.