Difficile de savoir où en est Kim Jong-Un. En effet, de nombreuses informations évoquent un dictateur en plein repos tandis que d’autres affirment que le leader communiste serait toujours en grave danger de mort à la suite d’une opération cardio-vasculaire. Le président Trump semble lui-même être un peu perdu.

En effet, à l’occasion d’un point presse, le président américain a confirmé qu’il avait de très bonnes informations au sujet de la santé de Kim, avouant ensuite n’avoir aucune indication sur sa localisation. Une double sortie insolite, effectuée alors que les journalistes présents à la Maison Blanche souhaitaient en savoir plus sur les dernières informations nord-coréennes, évoquant un possible message adressé par le leader aux ouvriers travaillant actuellement à la mise en place d’un vaste complexe touristique à Wonsan.

Kim Jong-Un, malade ?

Du côté de CNN, on confirme les informations selon lesquelles Kim serait toujours en convalescence, suite à une opération cardio-vasculaire qu’il aurait eu énormément de mal à supporter. Des informations démenties par Séoul, qui affirme que le dictateur communiste se porte bien. Toutefois, les services secrets américains eux, ne lâchent pas l’affaire et gardent un œil sur l’évolution de la situation. En effet, un décès de Kim Jong-Un plongerait la Corée du Nord et le monde entier dans l’inconnu, ce dernier n’ayant pas vraiment d’héritier désigné.