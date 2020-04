Les choses se compliquent de plus en plus entre l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et Taiwan. C’est en effet ce qu’on pourrait comprendre par le refus du patron de l’OMS de recevoir une aide de près de 10 millions de masques de l’Etat insulaire pour lutter contre le coronavirus dans le monde. L’aide était destinée aux États-Unis, à l’Europe et à certains pays associés. Ceci intervient quelques jours après les tensions entre Washington et l’OMS.

L’OMS ne veut pas recevoir assistance médicale et technique de Taiwan

Taïwan a été le tout premier pays à attirer l’attention de l’OMS en ce qui concerne la pandémie du coronavirus. L’île ayant vite pris des mesures n’a pas connu comme de nombreux autres pays assez de cas de personnes malades. Dans sa perspective d’aider les autres pays à lutter contre ce nouveau virus, l’OMS intervient et s’y oppose. L’institution dirigée par Tedros AdhanomGhebreyesus émet non seulement un non catégorique au don de près de 10 millions de masques de Taiwan, mais s’oppose aussi à l’offre en assistance médicale et technique de l’île. Il était reproché à l’organisation de l’ONU d’être le ” bon élève ” de la Chine et d’être complaisant envers elle.

Tout serait parti d’un mail d’alerte

Courant fin décembre 2019, Taïwan avait alerté l’OMS dans un mail de son inquiétude des cas de personnes touchées par une « pneumonie atypique» en Chine. Alors que Tedros AdhanomGhebreyesus n’avait pas répondu, Taiwan avait accusé l’OMS de ne pas donner suite à son alerte. Mais très vite, Tedros AdhanomGhebreyesus dément et affirme n’avoir reçu aucune mise en garde. Taiwan n’était pas le seul pays à accuser l’OMS de complaisance envers la Chine. Washington l’avait aussi fait. Donald Trump a dans un passé récent menacé de réduire sa participation financière à l’organisation.