Le Chef de l’Etat, Patrice Talon tient ce Lundi 06 Avril 2020, une séance avec les présidents des différentes institutions constitutionnelles du Bénin en vue de décider du report ou non des élections communales du 17 Mai prochain. Cette séance intervient en raison de l’actualité sanitaire mondiale liée au Coronavirus. Les présidents des institutions du Bénin et le Chef de l’Etat, Patrice Talon vont analyser la situation sanitaire que le Bénin et le monde traversent en ce moment afin de décider du report ou non des élections communales.

Vendredi 03 Avril dernier, le ministre de la communication, Alain Orounla avait annoncé à la presse lors de l’édition 3 du Gouvernement que le gouvernement n’a pas encore une position sur la question du report des élections. « Le gouvernement a joué sa partition en fixant à bonne date les élections communales. Nous sommes dans l’optimisme que nous parviendrons à vaincre le Covid-19 », avait dit Alain Orounla. La séance engagée par le Chef de l’Etat est certainement pour analyser tous les contours, les risques qu’encourent les béninois en allant au vote malgré la menace de la pandémie du Coronavirus.

A voir, la mise en œuvre du cordon sanitaire, la fermeture des églises, mosquées, bars, restaurants et lieux de cultes, les congés anticipés donnés aux écoliers et élèves, les mesures drastiques imposées par le gouvernement, il n’y a aucun doute que la séance ne décide du report pur et simple de ce scrutin. Mais, wait and see !