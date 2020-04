La polémique créée par deux chercheurs français lors d’une émission en évoquant l’éventualité du test d’un vaccin du coronavirus en Afrique n’est pas prête de s’éteindre. Si plusieurs personnalités ont réagi, y compris des ministres et des stars, c’est désormais au patron de l’OMS de s’exprimer sur le sujet. Sans nommer les deux chercheurs, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a porté la voix de l’OMS pour dénoncer les propos abjects tenus sur le plateau de la chaîne LCI.

Dénonçant sans détours des “propos racistes” M. Ghebreyesus a entre autres affirmé : “Ce genre de propos racistes ne font rien avancer. Ils vont contre l’esprit de solidarité… L’Afrique ne peut pas et ne sera un terrain d’essai pour aucun vaccin... Il est honteux et horrifiant d’entendre des scientifiques tenir ce genre de propos au 21ème siècle. Nous les condamnons dans les termes les plus forts“.

Pour rappel, les deux chercheurs avaient évoqué la possibilité d’un test d’un vaccin existant en Afrique parce que, entre autres, les africains ne se protégeaient pas assez (lire ici)