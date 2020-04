L’opposant togolais au régime de Faure Gnassingbé, le député Agbéyomé Kodjo a été arrêté dans sa résidence ce mardi 21 avril 2020. Selon des sources concordantes , il a été par la suite conduit au service central de recherches et d’investigations criminelles (SCRIC) de la gendarmerie. L’information a été confirmée par Me Claver N’dry, un de ses avocats. A en croire ses propos, le portail ainsi que les portes de la maison de Agbéyomé Kodjo ont été forcés, avant qu’il ne soit arrêté et emmené au SCRIC. Un responsable de la gendarmerie qui n’a pas voulu révéler son identité a fait savoir que l’opposant a été arrêté après qu’il ait refusé de venir à la gendarmerie, qui l’avait convoqué ce jour pour la troisième fois.

Ses avocats évoquent ses problèmes de santé

Ses avocats ont justifié l’absence de leur client aux deux premières audiences, qui s’étaient déroulées les 1er et 9 avril derniers, par le fait que Agbéyomé Kodjo avait des problèmes de santé. Hier lundi 20 avril 2020, ces mêmes raisons avaient été évoquées par les avocats, pour prouver à la gendarmerie que le parlementaire ne pouvait pas se présenter à la convocation le lendemain. Dans une déclaration commune, ses conseils ont souligné que «l’état de santé (…) de M.Kodjo entrave douloureusement depuis quelques temps toute mobilité spontanée de sa part». Ceux-ci ont par ailleurs demandé la suspension de la procédure judiciaire.

Son immunité parlementaire avait été levée

Rappelons que Agbéyomé Kodjo avait au cours des élections présidentielles remporté 19,46% contre 70,78% pour le président sortant Faure Gnassigbé. Il avait contesté ces résultats, mais la cour constitutionnelle qui a validé le scrutin avait rejeté sa demande au début du mois de mars 2020. Parallèlement à ses avocats qui demandent la suspension de la procédure judiciaire qui le vise, Agbéyomé Kodjo a introduit devant la justice togolaise une demande d’annulation de la levée de son immunité parlementaire. Celle-ci avait été levée à la mi-mars, sur l’initiative du parquet de Lomé, parce qu’il s’était auto-proclamé président de la République.