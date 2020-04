Aux Usa, la famille Kennedy est l’une des dynasties prestigieuses de l’histoire du pays. L’histoire de cette famille aux Etats-Unis est très touchante. L’année dernière, une petite fille du frère cadet du Président Kennedy est morte d’une overdose. Saoirse Kennedy Hill puisque c’est d’elle était âgée seulement de 22 ans quand elle est passée de vie à trépas. Mais avant cela, cette famille a été frappée par plusieurs tragédies. D’abord, c’est John F. Kennedy a été assassiné en 1963 à Dallas. Il était le 35è Président des USA seulement depuis 3ans. Puis se sont enchainées une série de tragédies dans cette grande famille.

Son frère cadet a lui aussi été assassiné cinq ans plus tard. Robert Kennedy, homme politique américain, était en bonne voie de devenir Président des USA. David Kennedy, l’un des fils de Robert a fait une overdose de cocaïne et n’a pas survécu en 1984. Puis en 1999, c’est le fils de l’ancien président JFK et son épouse qui ont perdu la vie dans un crash d’avion. Avec les dernières informations, on est tenté de dire que la série de tragédies qui s’abat sur cette famille n’est pas encore terminée.

Une nouvelle tragédie dans la dynastie ?

A en croire les autorités du Maryland, la nièce du Président John F. Kennedy, Maeve Kennedy McKean et son fils Gideon n’ont plus donné de nouvelles après une sortie dans la baie de Chesapeake, le jeudi dernier. Une mauvaise nouvelle qui a été annoncée à la presse par le gouverneur du Maryland, Larry Hogan. A l’en croire, la police, les gardes-côtes et les pompiers mènent des recherches intensives pour les localiser. Espérons avoir dans les prochaines heures, des nouvelles plus ou moins rassurantes.