La famille Kennedy, victime d’une malédiction ? Si la question peut faire rire, celle-ci se pose réellement après que les forces de police américaine aient confirmé le décès accidentel de Maeve Kennedy McKean, petite-nièce de l’ancien président américain. Un décès survenu à la suite d’une sortie en canoë.

En effet, cette dernière est descendue dans les eaux de la baie de Chesapeake, dans le Maryland, afin d’effectuer une petite virée en canoë en compagnie de son fils, Gideon. Dans les faits, les deux tentaient de récupérer un ballon tombé à la mer. Malheureusement, la situation a pris une tournure dramatique et le petit bateau a subi les fortes rafales au point de s’éloigner et de se retourner. Le corps du jeune garçon de 8 ans lui, n’a toujours pas été retrouvé.

La famille Kennedy une nouvelle fois endeuillée

Les recherches en mer reprendront dès mardi. Toutefois, la mère et grand-mère des deux disparus semblent n’avoir aucun espoir, évoquant une opération de récupération plus qu’une opération de sauvetage. Une nouvelle tragédie pour la famille Kennedy, déjà frappée par une série de douloureuses annoncées. Impossible d’oublier le décès de JFK, abattu lors d’une visite au Texas ou de Robert Kennedy, abattu en 68 et grand-père de Maeve Kennedy.

David Kennedy, l’un des fils de Robert est également décédé en 1984, des suites d’une overdose de cocaïne dans un hôtel en Floride. Michael, son frère est pour sa part décédé en 1997, à l’occasion d’une virée en ski dans le Colorado. John Fitzgerald Kennedy Junior est décédé à la suite d’un crash d’avion en 1999. Enfin, Saoirse Kennedy Hill, petite-fille de Robert « Bobby » Kennedy est également décédée des suites d’une overdose, à l’âge de 22 ans seulement. Nous étions alors en 2019.