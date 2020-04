Alors que le Président Donald Trump semblait minimiser la dangerosité du ‘’virus chinois’’ jusqu’à ce que les USA ne deviennent le premier pays ayant enregistré le plus grand nombre de contaminations au monde, les Etats-Unis semblent maintenant prendre la mesure des choses. Dans un message d’alerte de santé niveau 4 publié sur son site le 31 mars dernier, le Bureau des Affaires consulaires du Département d’Etats des Etats-Unis a conseillé à tous les citoyens américains résidant actuellement au pays à ne pas voyager et à ceux qui sont à l’étranger de retourner au pays.

« Le Département d’État conseille aux citoyens américains d’éviter tous les voyages internationaux en raison de l’impact mondial de COVID-19. Dans les pays où les options de départ commercial restent disponibles, les citoyens américains qui ne vivent pas aux États-Unis doivent prendre des dispositions pour un retour immédiat aux États-Unis, à moins qu’ils ne soient prêts à rester à l’étranger pour une période indéterminée, » a conseillé le département.

Se faire aider par les ambassades

D’après le Département d’Etat, à mesure que la pandémie du coronavirus se développe, ses capacités opérationnelles à aider ses citoyens à retourner au pays diminuent. Raison pour laquelle, il a invité tous les américains de la diaspora à retourner le plus tôt possible au bercail, vu la diminution progressive des départs des vols commerciaux. Pour ce faire, le département a invité les américains à se faire aider par le consulat ou l’ambassade américain le plus proche afin d’avoir des possibilités de rentrer au pays.

L’évacuation du personnel diplomatique

Par ailleurs, depuis le 14 mars dernier, le Département d’État avait déjà autorisé « le personnel américain et les membres de leurs familles de tout poste diplomatique ou consulaire dans le monde, qui ont déterminé qu’ils courent un risque plus élevé de mauvais résultats s’ils sont exposés au COVID-19, » ainsi que ceux qui l’ont demandé pour des raisons justifiées, à retourner au pays. Ces départs à en croire le Département d’Etat peut limiter la capacité des consulats et des ambassades à offrir des services aux citoyens américains.

En outre, le Département a invité tous les citoyens américains qui se trouvent actuellement hors du territoire des USA à s’inscrire sur leurs différents sites afin d’être mis au parfum des dernières actualités sur le virus ainsi que pour avoir les avis de voyages.