La super star sénégalaise Youssou Ndour rejoint le mouvement de plusieurs artistes en ces temps incertains marqués par le covid-19. La star qui vit au Sénégal où un semi confinement est appliqué, avec un couver-feu entre 20 heures et 6 heures du matin, fait des lives depuis le semaine passée. Il revisite ses classiques accompagné de son orchestre avec des échanges avec ses fans via les différents réseaux sociaux. “Fiitey” qui est le nom de son show est retransmis chaque soir sur sa chaîne de télévision, la TFM.

Écoutez le concert chez-vous!

Youssou ndour n’a pas fini de marquer sa présence sur la scène musicale nationale et internationale. Son talent charismatique lui a permis d’obtenir plusieurs distinctions comme par exemple: les Grammy Awards, le prix Polar Music ou encore le titre de docteur honoris causa de l’université Yale aux États-Unis… pour n’en citer que cela. Depuis la pandémie du Covid-19, confinement et restrictions des déplacements sont devenus les maîtres mots au Sénégal comme dans plusieurs pays. Dans le domaine musicale, plus de concert, ni de soirée encore moins de tournée, afin d’éviter toute forme d’affluence de personnes.

Ainsi, certains artistes ont décidé d’aménager leur maison en studios et de faire leur spectacle chez eux. Depuis quelques temps le roi du mbalakh, Youssou Ndour a adopté cette méthode. Il offre chaque soir à ces fans des concerts en direct, accompagné de son orchestre, sur les réseaux sociaux: Facebook et Instagram. Ces concerts virtuels sont diffusés gratuitement, et restent disponibles une fois le live terminé. Les fans ont donc la possibilité de faire des likes, de commenter la vidéo en direct, de demander parfois des dédicaces ou encore de proposer leur chanson favorite. Le chanteur sénégalais arrive à mobiliser et à captiver des milliers de fans. Sur le “Fiitey” du 20 avril, le live de facebook a réuni 129 000 vues.