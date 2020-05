Alors que le processus électoral devant aboutir au choix du nouveau président américain se poursuit, le candidat démocrate est visé par une accusation d’agression sexuelle. En effet, l’accusatrice du nom de Tara Reade indique avoir été agressée sexuellement en 1993. Ces faits qui visiblement sont mal tombés ont suscité la réaction de nombreuses personnalités politiques.

Dans les rangs de la formation politique démocrate, les partisans de l’ancien vice-président américain estiment que ces accusations ne ressemblent véritablement pas à la personne de Joe Biden. A la faveur d’une sortie médiatique qu’a faite, Gretchen Whitmer, gouverneure du Michigan, pressentie au poste de Vice-présidente si le démocrate était élu, elle a dans un premier appelé à faire des investigations avant de tirer des conclusions.

« Nous nous devons d’écouter l’histoire de chaque femme qui en a une, et ensuite de vérifier cette histoire, poser les questions, penser de façon critique et ensuite de se prononcer, sur la base de tous ces éléments », a-t-elle confié lors d’un entretien avec la chaine de télévision américaine CNN.

Cela ne correspond pas à Joe Biden

« Je l’ai fait dans ce dossier. Et je vais vous dire, je ne pense pas que cela corresponde au Joe Biden que je connaisse. Oui, je crois Joe et je soutiens Joe Biden », a-t-elle poursuivi. La présidente de la Chambre des représentants s’était également prononcée sur cette actualité. Pour elle, il est une évidence que le candidat démocrate soit innocent dans cette affaire.

« J’ai un total respect pour le mouvement #MeToo dans son ensemble. Il y a aussi des procédures et le fait que Joe Biden est Joe Biden. Il est l’incarnation de l’espoir, de l’optimisme et de l’authenticité pour notre pays, un homme de grande valeur » a notamment fait savoir Nancy Pelosi. Notons que le 1er mai dernier, l’ancien collaborateur de Barack Obama a rompu le silence et a balayé du revers de la main toutes ces accusations.