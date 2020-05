Le président Patrice Talon et les membres de son gouvernement ont tenu leur réunion hebdomadaire ce mercredi 20 mai 2020. L’une des décisions prises à ce conseil des ministres, est l’autorisation du réaménagement des accès et parkings extérieurs de l’aéroport Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. L’aéroport de Cotonou va contraire un relooking dans les jours à venir.

La réalisation des travaux de réaménagement des accès et des parkings extérieurs de l’aéroport international de Cotonou sera effective. Le dossier a fait objet de discussion au conseil des ministres de ce mercredi 20 mai 2020. Et le gouvernement a autorisé ces travaux. Selon le compte rendu de ce conseil des ministres, ces travaux visent à favoriser un niveau de service dudit aéroport en conformité avec les standards internationaux.

Le constat fait est que «la configuration actuelle des accès à l’aéroport n’offre pas la qualité de mobilité requise aux usagers et contraste avec le nouveau cadre architectural de la zone aéroportuaire en cours de finalisation ». Et c’est l’entreprise Colas Afrique, disposant de solides références dans le domaine qui a été identifiée pour la réalisation des travaux. En autorisant ces travaux, le gouvernement veut favoriser un niveau de service en conformité avec les standards internationaux. Lesdits travaux, une fois achevée, vont mettre fin à la congestion et désagréments causés aux usagers.