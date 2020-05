Depuis quelques jours, les déclarations de la journaliste Angela Kpeidja font le tour de la toile. Face à la pression sur les réseaux sociaux et les commentaires attaquant l’ORTB, l’organe public a finalement décidé de réagir publiquement via un communiqué officiel. Pour rappel, la journaliste a dénoncé les agressions et harcèlements dont elle est victime dans son quotidien professionnel. Lire ci-dessous le communiqué de l’ORTB.

Communiqué de l’ORTB

La Direction Générale de l’ORTB informe l’opinion publique, qu’elle a pris connaissance des dénonciations publiques de l’agent Angela KPEIDJA, journaliste en service à la télévision nationale.Elle voudrait dès lors rassurer que les diligences nécessaires sont déjà en cours pour élucider cette affaire dans le souci de garantir un milieu de travail sécurisé à tous les employés et au personnel féminin en particulier.

ORTB, Pas sans vous.