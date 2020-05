Les récentes déclarations de la journaliste Angela Kpeidja travaillant à l’ORTB font le tour de la toile depuis quelques jours. Si des réaction officielles ont été pubiées (lire ici), il y a quelques heures des témoignages de femmes dénonçant les pressions voire les agressions subies dans leur milieu de travail sont partagées sur les réseaux sociaux. Ces nouvelles déclarations ciblent plusieurs domaines d’activité, que ce soit dans le domaine de la presse ou même de l’éducation. Plusieurs internautes ont alors appelé à mettre tout en oeuvre pour protéger les femmes dans le pays.

Des cas similaires dans des pays dits développés

Le phénomène n’est pas nouveau et est un problème récurrent dans la plupart des pays du monde. Aux USA, le mouvement #metoo est né il y a quelques années pour dénoncer les harcèlements et autres types d’agressions que vivent de nombreuses femmes dans le pays. Au départ, ciblant le secteur du cinéma, il s’est vite élargi à la quasi-totalité des secteurs professionnels allant même jusqu’à franchir les frontières et gagner l’Europe. De nombreux procès ont ainsi eu lieu et des personnes ont été sanctionnées même si quelques fausses accusations ont été constatées ça et là.

L’Afrique n’avait pas véritablement été touchée par cette vague. Mais au Bénin avec l’affaire Angela Kpeidja et les nombreuses accusations qui ont vu le jour sur la toile, il se pourrait qu’un mouvement similaire voit le jour dans le pays.

Un autre témoignage d’une journaliste

A la suite de Mme Kpeidja, une autre journaliste, Pricile Kpogbeme, a décidé de rompre le silence, dénoncer ce qu’elle subi et soutenir sa collègue : « Oui, c’est vrai. Elle n’a pas du tout menti. Elle a dit la vérité. elle n’est pas la première femme journaliste à être harcelée, elle ne sera pas la dernière. Moi j’ai été harcelée proprement et âprement… Vous ne pouvez pas vous imaginez, ce que nous les femmes journalistes subissons au quotidien. Quand vous êtes femme journaliste, vous rentrez dans une rédaction systématiquement, vous êtes comme un objet sexuel, vous êtes comme un jouet pour eux et tout le monde veut goûter» a-t-elle lancé dans une vidéo que vous pouvez voir ci-dessous.