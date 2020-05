Star engagée, le basketteur américain LeBron James a une nouvelle fois décidé de prendre la parole au sujet des discriminations subies par la communauté afro-américaine. En effet, aux yeux de ce dernier, les noirs américains sont constamment « chassés ». Une sortie ayant un rapport direct avec l’affaire Ahmaud Arbery.

Le 23 février dernier, le jeune homme de 25 ans a été retrouvé mort. La vidéo de son assassinat elle, a été mise en ligne, sur les réseaux sociaux. Gregory McMichael, 64 ans, et son fils, Travis McMichael, 34 ans, ont effectivement cru que le jeune homme, qui faisait son jogging, était un voleur qui sévissait depuis plusieurs semaines dans les environs de Brunswick, en Géorgie. De fait, ces derniers sont alors montés dans leur voiture et ont commencé à pourchasser la victime.

Lebron James, indigné sur les réseaux sociaux

Selon le New York Times, Ahmaud Arbery aurait ensuite été contraint de se cacher dans une maison en construction, d’où il aurait appelé le 911. Sur la vidéo filmée par le plus jeune des McMichael, nous pouvons voir les deux hommes le rejoindre avant de finalement lui tirer dessus. Selon les images, c’est Travis McMichael qui aurait tiré à bout portant sur la victime. Aucun des deux hommes n’a toutefois été arrêté par les forces de l’ordre.

Les deux hommes, toujours en liberté

Gregory McMichael, est un officier retraité de la police américaine et un ancien enquêteur du procureur général de Brunswick. Un grand jury devra se réunir et étudier l’affaire afin de définir si, oui ou non, les deux hommes doivent être arrêtés et entendus par la justice. Les preuves elles, ne devraient toutefois pas être dévoilées avant au moins un mois. En effet, les grands jurys ne peuvent se réunir, en Géorgie, avant le 12 juin prochain, à cause de la crise du covid-19.