Pour l’instant aucune source officielle n’a publié le taux de participation aux communales de dimanche. Mais dans les rangs de l’opposition on dit déjà à qui veut l’entendre que le scrutin n’a pas été suivi par le peuple béninois. Eugène Azatassou, un membre de l’aile dissidente de la Force Cauris pour Bénin Émergent (FCBE) a par exemple confié à Deutsche Welle que ces élections ont été rejetées par le peuple.

« On voit tout de suite clairement que le scrutin n’a pas été réellement suivi par le peuple béninois. On avait déjà eu ça aux législatives. C’est clair que c’était un rejet du peuple béninois de ce qui s’est passé en ce moment-là. Aujourd’hui, c’est la même chose. Le peuple béninois a eu l’impression qu’au lieu d’avoir deux jumeaux, on en a cinq » a-t-il déclaré au micro de la radio allemande. Les propos d’Eugène Azatassou ne doivent pas surprendre puisqu’il ne considère pas la Force Cauris pour un Bénin Émergent dirigée par Paul Hounkpè comme un parti de l’opposition.

“Nous pouvons avoir espoir en un lendemain meilleur”

Comme l’ancien président Boni Yayi qui a depuis démissionné du parti, il pense que la FCBE a des relations incestueuses avec l’actuel régime de Patrice Talon. Les accusés ont toujours rejeté ces allégations. Après le scrutin, ils se réjouissent même des résultats obtenus. Pour le secrétaire national adjoint à l’économie numérique Laurent de Laure Faton, les résultats obtenus prouvent à suffisance que le parti existe et « que nous pouvons avoir espoir en un lendemain meilleur ».

Il faut dire qu’on ignore tout des résultats de ce scrutin pour le moment. On attend la Commission électorale nationale publie ceux-ci. Cela ne saurait tarder. La vice-présidente de l’institution promet de les proclamer d’ici demain mercredi 20 mai.