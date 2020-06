Sanglant affrontement samedi 30 mai à Goungoun dans la commune de Malanville. C’est une scène tragique entre agriculteurs et éleveurs. Bilan, quatre morts et des blessés graves. Les autorités départementales sont allées à la rescousse des uns et des autres pour un retour au calme dans la localité.

C’est la radio locale de Kandi qui a annoncé l’information sur sa page Facebook. Le drame s’est produit samedi 30 mai dernier entre éleveurs et agriculteurs. Quatre personnes ont trouvé la mort dans cette tragique altercation. La malheureuse scène s’est déroulée à Goungoun, un arrondissement de Guéné dans la commune de Malanville.

Selon la radio locale de Kandi, « tout serait parti de la fusillade d’un agriculteur par des éleveurs. Informés, les agriculteurs n’ont pas tardé à réagir. Naît alors une altercation ». Du côté des éleveurs, on dénombre trois morts.

Alertés, le préfet du département de l’Alibori, Mohamadou Moussa avec à ses côtés, le directeur départemental adjoint de la police républicaine de l’Alibori sont allés joués la carte de l’apaisement pour que les deux parties fument le calumet de la paix. Selon la radio, les mobiles de cet affrontement ne sont pas pour le moment encore connus.