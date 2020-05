Dans une lettre adressée au recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, le collectif des doctorants allocataires du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dénoncent le détournement de leurs frais de laboratoire et appui aux activités de recherche. 178 doctorants ont adressé une note le 13 mai dernier au recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, Maxime da-Cruz, pour fustiger le détournement des frais de laboratoire et appui aux activités de recherche. Ce fonds a été mis à leur disposition dans le cadre du programme de formation des formateurs des universités publiques du Bénin promotion 2012-2017.

Objet de divers arrêtés ministériels, il est destiné au paiement des frais de laboratoire aux doctorants allocataires de cette promotion. Selon le collectif, ces fonds destinés au financement de leurs activités sont affectées à payer des équipements et consommables directement aux laboratoires. A les croire, «…ces frais n’ont jamais été officiellement payés à aucun doctorant depuis l’année 2012 mais officieusement oui ». Le collectif informe qu’«à ce jour tous les doctorants allocataires des promotions 2012 à 2016 ont bouclé leurs recherches sur préfinancement depuis 2 ans et ont soutenu à quelques exceptions près ».

Il indique que des démarches ont été menées auprès des autorités, mais sans aucune suite favorable. C’est pourquoi, il invite le rectorat au paiement des frais de laboratoire aux réels bénéficiaires dans les prochains jours. Au cas contraire, «le collectif se réserve le droit d’engager une poursuite judiciaire en saisissant en urgence la Cour de Répression des Infrastructures et du Terrorisme (Criet) par exploit d’Huissier ».